4 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 4 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Nisan tarihinde yapılan 236 bin 343 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 12.647 olarak açıklanırken; 40 kişi hayatını kaybetti, 13.958 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 20:08