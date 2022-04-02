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Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 2 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 43 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Şans oyunları sevenler '2 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 43 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.