2 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 2 Nisan)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Nisan tarihinde yapılan 242 bin 186 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.783 olarak açıklanırken; 41 kişi hayatını kaybetti, 13.421 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 19:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 19:42