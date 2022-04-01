OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ 2022 - Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan olarak ilan edilen Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Otizm konusunda farkındalık yaratmak isteyen vatandaşlar, Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bilgileri sorgulatıyor. Peki, Otizm Farkındalık günü nedir? Otizm Farkındalık Günü'nün rengi ne? Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri neler? Otizm Farkındalık Günü ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Her yıl 2 Nisan'da kutlanan Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Otizm konusunda farkındalık yaratmak isteyen ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm arayan vatandaşlar, bu özel günde birçok etkinlik düzenleyerek otizm hakkında insanları bilgilendiriyor. Peki, Otizm Farkındalık günü ne zaman? 2022 Otizm Farkındalık Günü rengi ne? Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri neler? İşte Otizm Farkındalık Günü ile ilgili tüm bilgiler...

OTIZM FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan'da başlayan "Otizm Farkındalık Ayı" çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir. Bir çocuğunda otizm olan ailenin diğer çocuğunda da otizm görülme oranı %4-10 arasındadır. Otizm ile ilgili yapılan pek çok araştırmada, değişkenlik göstermekle birlikte görülme sıklığının %1 civarında olduğu belirtilmektedir. Önümüzdeki dönemde ülkemizde de Otizmin sıklığını ölçmeye yönelik epidemiyolojik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur.

Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir. Otizmin tedavisine özel ilaç ya da aşı yoktur, ilaç tedavisi çoğunlukla otizme eşlik eden hırçınlık, aşırı hareketlilik, depresyon, yoğun takıntılar ve tekrarlayıcı hareketler için kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, güncel bilimsel verilere bakıldığında hiçbir alternatif tedavi yönteminin otizmi tedavi ettiğine dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak aileler bu yöntemlere başvurarak ciddi maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Bu yöntemlere yönelmeden önce mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından danışmanlık alınması gerekmektedir.

OTIZM FARKINDALIK GÜNÜ RENGİ NE?

Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısıyla otizm farkındalığının rengi bu yıl kırmızı olarak değişti. Kırmızıyı seçerek evde, okulda, iş yerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerine dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı'na destek vermek için akşam saatlerinde Osmangazi Köprüsü, başta olmak üzere, Üç Güzeller Peri Bacaları, İzmit Saat Kulesi gibi birçok yapı kırmızı ışıkla aydınlanacak. Özel sektör binaları da kırmızı ışık ile aydınlanarak otizmlileri desteklemek için onların yanındayız diyecek.