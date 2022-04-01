MUKABELE NEDİR? Mukabele ne demek? Mukabele ne zaman başlıyor? Mukabele saatleri

2022 MUKABELE SAATLERİ - Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mukabele ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Mukabele dinlemek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında mukabele ile ilgili bilgileri ve mukabele saatlerini araştırıyor. Peki, mukabele nedir? Mukabele ne zaman başlıyor? Mukabele saat kaçta? Mukabele ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Ramazan ayını ibadet ederek geçiren Müslüman vatandaşlar, bu mübarek ayda bolca mukabele dinliyor. Mukabele dinlemek isteyen vatandaşlar mukabelenin yayın bilgilerini ve saatini araştırıyor? Peki, mukabele nedir? Ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

MUKABELE NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Bu yıl TRT 1, Kanal 7 ve Diyanet TV ekranlarında mukabele programları yayınlanacak. İşte TRT 1, Kanal 7 ve Diyanet TV'nin mukabele yayınlama saatleri:

KANAL 7: 05.15

TRT 1: 05.20

DİYANET TV: 06.00

MUKABELE NEDİR?

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Kur'an, Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir. 600'den fazla sahifeden oluşan kitap düzeni, takriben 20 sayfadan oluşan 30 cüze bölündü. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneği içinden mukabele geleneği doğmuştur.