KONYA PİDE FİYATLARI 2022 - Konya'da ramazan pidesi ne kadar? Konya'da pide fiyatları

2022 KONYA PİDE FİYATLARI - 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, sofraların lezzeti olan ramazan pidesinin fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki; Konya'da ramazan pidesinin fiyatı ne kadar? Konya'da pide fiyatları nedir? İşte tüm detaylar...

11 Ayın Sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte çeşitli konumlardan vatandaşlar bulunduğu ilin pide fiyatlarını merak ediyor. Peki; Konya'da ramazan pidesinin fiyatı ne kadar? İşte Konya'da pide fiyatları...

KONYA PİDE FİYATLARI

300 gram sade pide: 5 TL