"İftara ne kadar kaldı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayı olarak idrak edilen ve müminlerin bir ay boyunca kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirmesi sebebi ile 2 Nisan 2022 itibari ile başlayan Ramazan ayının imsak saatleri de, sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, Edirne için iftar ve sahur vakti ne zaman? 2022 Edirne imsakiyesi...

İFTARA NE KADAR KALDI?

Ramazan ayı müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki, Edirne için iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Edirne imsakiyesi...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

KADİR GECESİ (AYET-İ KERİME)

"1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi, 1-5)

KADİR GECESİ HAKKINDA

"Her kim inanarak ve (sevabını Allah'tan) umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 6.)

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