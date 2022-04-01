Adana'da korkulan bir deprem gerçekleşti. Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ile AFAD depremin ardından detaylı bilgiler paylaştı. İşte detaylar...

Gece saatlerinde Çanakkale'de yaşanan 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan deprem de Adana'da meydana geldi. Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşarken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklamalar arka arkaya geldi. İşte depremle ilgili detaylar...

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sabah 08.30 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü hem Kandilli Rasathanesi tarafından hem de AFAD tarafından 3.9 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 6.9 km olarak bildirildi. Şehrin genelinde hissedilen sarsıntı sonrası can veya mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.