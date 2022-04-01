ADANA PİDE FİYATLARI 2022 - Adana'da ramazan pidesi ne kadar? Adana'da pide fiyatları

ADANA PİDE FİYATLARI 2022 - Adana'da ramazan pidesi ne kadar? Adana'da pide fiyatları

2022 ADANA PİDE FİYATLARI - 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, sofraların lezzeti olan ramazan pidesinin fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki; Adana'da ramazan pidesinin fiyatı ne kadar? Adana'da pide fiyatları nedir? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 15:58