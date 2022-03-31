Haberler Haberler Haberleri 31 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Mart)
31 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart tarihinde yapılan 272 bin 196 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.336 olarak açıklanırken; 56 kişi hayatını kaybetti, 16.435 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart tarihinde yapılan 272 bin 196 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.336 olarak açıklanırken; 56 kişi hayatını kaybetti, 16.435 hasta da iyileşti.