31 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Mart)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart tarihinde yapılan 272 bin 196 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.336 olarak açıklanırken; 56 kişi hayatını kaybetti, 16.435 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 19:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 20:01