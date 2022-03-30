Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 30 Mart 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto 30 Mart 2022 Çarşamba günü çekilecek. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 30 Mart 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 12:00