TV 8 ekranlarında yayınlanan ve beğenilerek takip edilen Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor'da 62. bölüm birleşme partisine sahne oldu. Yayınlanan fragmanda yarışmacılar şarkı söyleyerek bol bol dans etti. Renkli görüntülerin ardından birleşme partisi detayları merak konusu oldu. İşte survivor birleşme partisinde yaşananlar...

Survivor 2022 All-Star'da heyecan devam ediyor. Yarışmanın 28 Mart Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde birleşme partisi yapıldı. Birleşme partisinde yarışmacılar bu kez şarkı söylemedeki hünerlerini sergiledi. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Eğlenceli anların yaşandığı Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

TV 8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Düzenlenen birleşme partisinde yarışmacılar, şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.

BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Eğlenceli anların yaşandığı Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını Ünlüler takımından Gizem Memiç kazandı.



SURVIVOR'DA ANLAT BAKALIM VE BİRLEŞME FUTBOL MÜSABAKASINI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 27 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümünde ünlü konukların da katıldığı Anlat Bakalım Özel ile Birleşme Futbol Müsabakası oynanmıştı. Anlat Bakalım oyununu kazanan ünlüler takımı olmuştu.

Birleşme Futbol Müsabakası'nı ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın takımı kazanmıştı.