28 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Mart 2022 tarihinde yapılan 272 bin 435 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.364 olarak açıklanırken; 61 kişi hayatını kaybetti, 18.526 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2022- 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 21:56