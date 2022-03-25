BİM'in 25 Mart Cuma günü aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Marketlerin aktüel ürünlerini araştıran vatandaşlar, BİM kataloğuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, BİM'in 25 Mart 2022 kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM'in 25 Mart 2022 kataloğu...

Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında marketlerin aktüle kataloglarını araştırıyor. Kataloğu en çok araştırılan marketlerin başında gelen BİM'in 25 Mart 2022 kataloğu yayınlandı. BİM'de pek çok ürün indirimli olarak vatandaşlarla buluşacak. İşte BİM 25 Mart Cuma kataloğu...