25 MART KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mart 2022 tarihinde yapılan 288 bin 140 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.303 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 18.965 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 21:00