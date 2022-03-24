Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek, 75 kadın toplam bin komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu. PAEM'den yapılan açıklamanın ardından komiser yardımcısı alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? Polis Akademisi Eğitim Merkezi komiser yardımcısı alım başvuru ve şartları neler? Detaylar haberimizde...

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) bin komiserin alınacağı açıklandı. Komiser yardımcısı olmak isteyen polis memurları, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası komiser yardımcılığı için alımları ne zaman yapılacağını ve komiser yardımcılığı için başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman? Polis Akademisi Eğitim Merkezi komiser yardımcısı alım başvuru ve şartları neler? İşte detaylar...

Emniyet mensuplarına yönelik 2021 yılı 6'ncı Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'na ilişkin duyuru, Polis Akademisi Başkanlığı'nın web sitesinde yayımlandı. Buna göre; emniyet mensubu adaylar arasından 925 erkek 75 kadın, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitimine alımı yapılacak.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Alıma ilişkin; ön başvurular 19- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda; en az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak, son 2 performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak, haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak şartları aranacak.