Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mart 2022 tarihinde yapılan 296 bin 866 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.426 olarak açıklanırken; 90 kişi hayatını kaybetti, 22.184 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 21:00