SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Mart Survivor 2. eleme adayı belli oldu

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 22 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? 22 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 01:30