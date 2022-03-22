Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala, Ramazan Bayramı'nın da ne zaman olacağı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı da, dini günler takvimi yayınlayarak İslam aleminin bu konudaki soru işaretlerini kafalarından sildi. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi olacak? İşte tüm merak edilenler...

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı önümüzdeki ay başlıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulacak. Bir önceki gece sahura kalkılacak. Ramazan ayı sonrasında bayram idrak edilecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı bu sene kaç gün, 9 gün mü?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 Cuma günü sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN? 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.