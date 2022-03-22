Ramazan ayı için geri sayım başladı. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı önümüzdeki ay başlıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulacak. Bir önceki gece sahura kalkılacak. Ramazan ayı sonrasında bayram idrak edilecek. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı bu sene kaç gün, 9 gün mü?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 Cuma günü sona erecek.
2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN? 9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.