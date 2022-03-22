Dünya Su Günü, tüm dünyada 22 Mart tarihinde kutlanan ve su krizine farkındalık yaratmak amacını taşıyan özel bir gündür. Dünya Su Günü nedir?, Dünya Su Günü neden kutlanır? gibi ifadeler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Dünya Su Günü ile ilgili tüm detaylar...

Canlı yaşamında büyük yeri olan su, her yıl daha da azalmakta. Dünya Su Günü, bu duruma farkındalık oluşturmak adına oldukça büyük önem taşımaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

Dünya Su Günü, her yıl artan su krizine farkındalık oluşturabilmek adına 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edil özel bir gündür.

DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu. Her üç yılda bir toplanan ve 2009'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.