Yılda iki kez gerçekleşen ekinoks ile ilgili bilgiler arama merak konusu oldu. Gündüz ile gecenin eşit olduğu durumu ifade eden ve sadece eylül ile mart aylarında gerçekleşen ekinoks ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, ekinoks nedir? ekinoks tarihleri neler? 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi nedir? Detaylar haberimizde...

21 Mart ekinoksunun gelmesiyle birlikte ekinoks ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Gündüz ve gece eşitliğinin yaşandığı ekinoksta 21 Mart'tan itibaren gündüz süresi uzamaya başlayacak. Peki, ekinoks nedir? Ekinoksun burçlara etkisi ne? Ekinoksun özellikleri neler? İşte Ekinoks ile ilgili tüm bilgiler...

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

EKİNOKS BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR?

Pek çok Astroloji olayı gibi İlkbahar ekinoksu da burçlardaki dengeleri değiştirecek. Bu tarihde Merkür'ün Retro hareketine başlayacak olmasıyla birlikte 12 burcun da hayatında geçişler olacak.