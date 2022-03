Çin Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, kazaya karışan jetin Boeing 737 uçağı olduğunu, ölü yaralı sayısının şimdilik bilinmediğini söyledi. Arama motorlarında Boeing 737 uçağı hakkında araştırmalarda bulunuldu. İşte Boeing 737 uçağı ile ilgili merak edilenler…

BOEING 737 UÇAĞI NEDİR, KAÇ TON, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Boeing 737 kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli ve düşük fiyatlı, jet motorlu havayolu uçağıdır. Boeing'in diğer modelleri 707 ve 727'den türetilerek tasarlanmış olan Boeing 737'nin toplam dokuz versiyonu üretilmiştir. Boeing 737 Max üretiminin başlamasından sonra Boeing 737NG olarak adlandırılan 600,700,800 ve 900 versiyonunun üretimi 18 Aralık 2019 tarihinde son 737NG'nin KLM Havayollarına teslim edilmesiyle sonlanmıştır.

İlk olarak 1964 yılında tasarlanmış ve ilk uçuşunu 1967 yılında gerçekleştirmiştir. Havayolu seferlerine ise Şubat 1968'de başlamıştır. 737 modeli Boeing'in üretimdeki tek koridorlu, dar gövdeli uçağıdır ve daha önceden marketin hakimi 707, 727, 757, DC-9 ve MD-80/90 uçaklarının yerini doldurmuştur.

737, Boeing firması tarafından 1967 yılından beri aralıksız olarak üretilmektedir. Dünyada 114 ülkeden 360'a yakın havayolu 737 uçaklarıyla hizmet veriyor. Kasım 2016'a kadar 9.295 uçak teslim edilmiştir ve 4.280 sipariş teslim beklemektedir. 737 serisi, Nisan 2009 tarihi itibarıyla tarihteki en çok sipariş alan ve üretilen jet hava yolu uçağıdır. Dünya üzerinde her an 1.250 adet 737 uçağı havadadır ve ortalama her beş saniyede bir uçak kalkış ve iniş gerçekleştirmektedir. Boeing 737, dünya nüfusuna eşdeğer, yaklaşık yedi milyar yolcu taşımıştır.

Boeing 737-800'ler,39.5 metre uzunluğunda, 162 ila 189 arasında yolcu taşırken, 5.665 km'lik menzile ulaşıyor.

BOEING 737 UÇAK KAÇ KİŞİLİK?

1997 yılından beri gökyüzünde olan B737-800, 39.5 metre uzunluğunda ve yerden 12.5 metre yüksekliğe sahip bir uçak. 5436 kilometre maksimum menzile sahip model, maksimum 938 km/s hıza ulaşabiliyor. B737-800, iki kabinli oturma düzeninde 162, tek kabinli oturma düzeninde 189 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

BOEING 737 YAKITI NEDİR?

Boeing 747-400 tipi yolcu uçağının yakıt kapasitesi 216,840 litre iken 737-400'ün yakıt kapasitesi 26,170 litredir. Boeing 747 uzun menzilli bir jumbo jettir ancak Boeing 737 ona nazaran daha kısa mesafeler için tasarlanmıştır. Bir yolcu uçağının tükettiği yakıt bakımından motorları çok büyük öneme sahiptir.

BOEING 737 KAZALARI

8 Ocak 1989

British Midland Havayolları'na ait 8 mürettebat ve 118 yolcu taşıyan Boeing 737-400, East Midlands Havaalanı yakınlarında düştü.



47 yolcu hayatını kaybetti.

1 Şubat 1991

USAir Flight Havayolları'na ait 6 mürettebat ve 83 yolcu taşıyan Boeing 737-300, Los Angeles Havaalanı'na iniş sırasında düştü.



Kazada 2 mürettebat ve 20 yolcu hayatını kaybetti.

26 Temmuz 1993

Asiana Havayolları'na ait Boeing 737-500k dağa çarptı.



110 kişiden 68'si hayatını kaybetti.

29 Aralık 1994

Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Van'da düştü, 56 kişi öldü.

7 Nisan 1999

Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerleşim alanı yakınındaki tarım arazisine düştü.



Hacıları almak üzere Suudi Arabistan'a giden uçağın 6 mürettebatından kurtulan olmadı.

14 Ağustos 2005

Yunan Hava Yolları'na ait 6 mürettebat ve 115 yolcu taşıyan Boeing 737-300, hava basıncı nedeniyle bir tepeye çarptı.



Kazada yolcuların tamamı ve mürettebatın 5'i hayatını kaybetti.

7 Mart 2007

Endonezya Garuda Hava Yolları'na ait 7 mürettebat ve 133 yolcu taşıyan Boeing 737-400 , Adisucipto Uluslararası Havaalanı'na inişe geçerken düştü.



1 mürettebat ve 21 yolcu hayatını kaybetti.

14 Eylül 2007

Aerfolt Flight'a ait Boeing 737-500 inişe geçmeden kısa süre önce düştü.



Mürettebatın tümü ve 82 yolcu hayatını kaybetti.

20 Aralık 2008

Continental Havayolları'na ait Boeing 737-500 model uçak Denver Uluslararası Havaalanı'nda pistten çıkarak yanmaya başladı.



Kazada hayatını kaybeden olmadı.

25 Şubat 2009

Türk Hava Yolları'nın 1951 sefer sayılı uçağı, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Schiphol Havaalanı'na inişte yere çakıldı.



Uçak, havaalanına iniş sırasında 3 parçaya ayrıldı, nihai kaza raporunda hatalı altimetre yüzünden Boeing'e, uçağı hızlı hareket etmeye zorlayan kuleye ve iniş hazırlığına geç başlayan pilotlara ağır eleştiriler yöneltildi.



Kazada 3'ü pilot toplam 9 kişi hayatını kaybetti.