Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı! Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sıkı takip edilen Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele edecek. Peki, Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 16:07