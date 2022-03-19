Nevruz nedir? Nevruz hangi gün kutlanır? 2022 Nevruz ne zaman başlıyor? Nevruz etkinlikleri ve adetleri

Nevruz Bayramı nedir? Ne demek? Baharın yaklaşmasıyla birlikte Türk kültüründe önemli bir yere sahip olam Nevruz Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. Nevruz'u kutlamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Nevruz nedir?" "Nevruz ne zaman?" ve "Nevruz etkinlikleri neler?" sorularını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Nevruz nedir? Nevruz ne zaman? Nevruz etkinlikleri neler? Nevruz ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Nevruz'un yaklaşmasıyla birlikte Nevruz ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Baharın müjdecisi olan Nevruz'u kutlamak isteyen vatandaşlar, Nevruz ile ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Nevruz nedir? Nevruz'da ne yapılır? Nevruz etkinlikleri neler? İşte detaylar...

NEVRUZ NEDİR?

Nevruz, geleneksel yeni yıl ya da doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır. Nevruz bayramına 4 hafta kala, her salı günleri özel günler olur ki, bunlara çarşamba denir.

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

NEVRUZ NE ZAMAN?

Türk geleneklerinde önemli bir yer tutan Nevruz Bayramı 21 Mart'ta kutlanacak.

NEVRUZ BAYRAMI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

Birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği Nevruz kutlamalarında geleneksel kıyafetler giyilir ve yörelere ait halk oyunları oynanır. Çocuklara tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve yap-boz gibi eğitici hediyeler ve oyuncaklar dağıtılmaktadır.

Nevruz etkinliklerinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte ve yarışmaları kazanan öğrencilere ödüller verilmektedir. Nevruz etkinliklerinde ise bilinen en büyük etkinlik Nevruz ateşidir. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra ateşin üstünden atlanır ve kutlamalar bu şekilde devam eder.

Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.

Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.

Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.

Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.