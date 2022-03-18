Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Mart 2022 tarihinde yapılan 312 bin 117 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.126 olarak açıklanırken; 123 kişi hayatını kaybetti, 20.274 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 19:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 20:08