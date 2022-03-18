SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU? 18 Mart 2022 Survivor

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 18 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? 18 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022- 00:37