Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Seddülbahir köyü açıklarında oluşturulan "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı", 107 yıl önceki deniz muharebelerinin yansımalarını görme imkanı sunuyor. Birinci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğine sahip olan bölgede 14 noktada farklı tür ve özellikteki batık savaş gemileri dikkat çekiyor.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, parkın açılışının yapılmasıyla bölgeye ilginin daha da arttığını söyledi. Tarihi Alan'ın dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çanakkale çok yakında dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olacak. 107 yıl önce bu bölgedeki savaşta batan gemiler daha önce dalışa yasak bölgeydi. Dalış camiası, dalgıçlar buraya dalmayı arzu ediyorlardı. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir çalışma içine girdik. Buranın askeri yasak bölge olmaktan çıkarılmasını sağladık ve dalışa açık hale getirdik. Şimdi hem turistik hem sportif hem de teknik dalışlara açık. TÜBİTAK'la, Silahlı Kuvvetlerimizle, devletimizin kurumlarıyla çalıştık ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birini dalışa hazır hale getirdik."

Kaşdemir, Kovid-19 salgınının bitmesiyle su altı parkının yurt dışından da büyük rağbet göreceğine inandıklarını aktardı.

HEPSİNİN HİKAYESİ VAR

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın özelliklerine değinen Kaşdemir, "Bizi dünyadaki diğer dalış noktalarından ayıran konu bizim su altı batıklarımızın hepsinin bir hikayesinin olması. Tarihsel süreç içinde hepsinin bir gerçekliği var. Yani gelenler hem harika bir su altı parkına, başka bir dünyaya dalmış olacaklar hem de tarihe dalış yapacaklar." dedi.

Çanakkale Balıkadamlar Spor Kulübünün sahibi ve dalış eğitmeni Ercan Zeybek bölgeye ilginin artışını şöyle anlattı: "Birçok yerli ve yabancı dalış merkezinden telefonlar gelmeye başladı. Kıbrıs'taki bir dalış merkezinden de aradılar. Seyahat programlarına Çanakkale Savaşları'yla, batık dalışlarıyla ilgili program almak istiyorlar. Talepler oluşmaya başladı. Bunun Çanakkale turizmine çok büyük katkısı olacak. Çünkü ayrı bir branş. Bugüne kadar sadece günübirlik, gelip geçici dalış turizmiyle ünlü olan Çanakkale, yurt dışından geleceklerle 4-5 gün, buna kara gezileri ve diğer tarihi yerleri eklediğiniz zaman bu yaklaşık 1 haftalık konaklamalı gezi haline dönüşecek."





HER SEVİYEDE DALIŞ İMKANI

Batıkların her seviyeye hitap ettiğini belirten Zeybek, "İlk seviye dalış dediğimiz 18 metreye kadar olan dalışlarda, Mesudiye zırhlısı var. O 10 metre derinlikte bir batık. Buna başlangıç seviyesindeki dalıcılar da dalabilir. Yine 18 ila 23 metre derinliğinde Majestic zırhlısı var. Daha ileriye gittiğimizde 28-30 metrede batıklar var. Bunlar ikinci seviyedeki dalıcılar için uygun" diye konuştu. Batıklardan 70 metre uzunluğundaki İngiliz "SS Milo", İngiltere'de 1865'te yolcu taşımacılığına yönelik inşa edildi. Ancak daha sonra donanmanın emrine verilerek Çanakkale'de çıkarma görevlerinde sahilleri aydınlatmada kullanıldı. SS Milo, muharebeler sırasında 26 Ekim 1915'te betonla doldurulup karaya oturtularak sabit iskeleye dönüştürüldü. Aynı yıl aralık ayında terk edilmesinin ardından batığa dönüşen gemi, Anzak Koyu bölgesinde denizin 7 metre derinliğinde bulunuyor ve batık karadan da görülebiliyor.





107 YIL ÖNCE TÜRK TOPÇUSU BATIRDI

Bir diğer batık da "HMT Lundy" Anafartalar Limanı'nın Suvla Koyu açıklarında 27 metre derinlikte kum zemin üzerinde yer alıyor. İtilaf Devletleri'nin çıkarması esnasında koyda mayın tarama görevini yerine getiren 34 metre uzunluğundaki İngiliz gemisi, 16 Ağustos 1915'te Kalyan adlı gemiye mühimmat yüklerken Türk topçusunun ateşiyle batırıldı. 2021 yılının ekim ayında dalış turizmine açılan bölge, geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerden ilgi görüyor.