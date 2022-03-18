18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanırken, 18 Mart dolayısıyla resim ve yazı paylaşmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 18 Mart resimli mesajları ve sözlerini aratıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimli mesajlar, şiirler ve sözler haberimizde...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi için resimli mesajlar ve sözler aratılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi resimli mesajlar, sözler ve şiirler...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

- Çanakkale Zaferimizin 107. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

- Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

- Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

- İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

- Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

- Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

- Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. "Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.

- 'Çanakkale Geçilmez'gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

- Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

- Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

Bulutlar sarmıştı her yanı,



Kapkara bir geceydi,



Yağmur,bardaktan boşalırcasına,



Sağnak gibi yağıyordu,



Yedi düvelin gemilerinden yükselen,



Top,tüfek sesleri,



Her yanı inletiyordu,



Mustafa Kemalin askerleri,



Aslanlar gibi dövüşüyordu,



Ve Çanakkale kahramanca,



Düşmana selam veriyordu,



Kükrüyordu tepeden,



Mustafa Kemal,



Vatanıma ayak basacaksa düşman,



Yaşamanın ne gereği var,



En son nefer ölünceye kadar,



Dövüşeceksiniz aslanlar,



Görecek bütün dünya,



Ne aslanlar doğururmuş,



Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.



ÇANAKKALE



Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.



Her karış torağında bin,şehit bir mezar.



Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Sen rahat uyu ey şanlı şehit.



Gölgesinde gölgelen al bayrağın.



Hangi kem göz sana edebilir nazar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Yedi cihana yeter yazdığın destan.



Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.



Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.



Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.



Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.



Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.



Türk milleti aynı destanı yine yazar.





YİĞİDİM / ŞEHİDİM



Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim



Her karşı toprağım kutsaldır benim



Uğruma binlerce şehitler verdin



Al kanla yazıldı tarih defterim



Vurulup koynumda yatan yiğidim



Kıyamette elbet sana şahidim



Bu vatan uğruna gitti gençliğin



Göklerden verildi rütben şehidim



Vatan bir cehennem gibi yanıyor



Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor



Suskun duran millet bir uyanıyor



İttifaklar Mehmetçiği tanıyor



Kahramanlar burda çoktur seçilmez



Şehitlik şerbeti kolay içilmez



Bir nefes anında umman geçilir



Bilinir ki Çanakkale geçilmez



Burası Türklerin ebedi yurdu



Her Mehmet bir tabur düşman vurdu



Böylece tüm dünya şanın duydu



Yedi Düvel mecbur selama durdu



Dinle beni dinle anla ey gencim



Yiğitler koynumda artar direncim



Atanın yazdı takvime göre



Seninle akranım ben de çok gencim



Huzurla şad olsun ruhu atanın



Pişman oldu soyu bana çatanın



Sonsuza dek sana kutsal vatanım



(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın



Ey gencim ecdadın bedel ödedi



Uğratma namerdi yurduma dedi



Üzme sen Ata'nı incitme emi



Görevi ilahi bilincindendi



Şöhreti saygıyla söylenip geldi