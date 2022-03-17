Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Mart 2022 tarihinde yapılan 319 bin 260 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.354 olarak açıklanırken; 101 kişi hayatını kaybetti, 25.619 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 19:20