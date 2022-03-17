Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı! İşte 17 Mart son bölümde yaşananlar...

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. 17 Mart'ta yayınlanan yeni bölümde keyifli dakikalar yaşandı. İki takımın yarışmacıları ödül için Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarında mücadele etti. Oyun sonunda kazanan ise lezzetli bir yemek ödülünün sahibi oldu. İşte, Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım kazananı...

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. 17 Mart'ta yayınlanan yeni bölümde keyifli dakikalar yaşandı. İki takımın yarışmacıları ödül için Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarında mücadele etti. Oyun sonunda kazanan ise sosisli sandwich ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, Bil Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen oyunda kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bil Bakalım'ın hemen ardından yarışmacılar Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için rekabet etti. Renkli anlara sahne olan oyunların ardından kazanan takım gönüllüler oldu.

2 oyunu da kazanan gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.