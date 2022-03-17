Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 2022'nin üçüncü toplantısını yapıyor.

Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası, 2022'nin ilk iki toplantısında faizde değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.

BEKLENTİLER NE?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

KAVCIOĞLU GÖREVDE BİR YILI GERİDE BIRAKIYOR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevdeki ilk yılı 19 Mart'ta doluyor.

Kavcıoğlu göreve geldikten sonra 6. toplantıda faiz düşürülürken, 2021 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının tümünde toplam 5 puan faiz indirimi gerçekleştirildi. Bu indirimlerle politika faizi yüzde 19'dan 14'e geriledi.



NEBATİ: ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YAZ AYLARINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini belirtti. Nebati son açıklamasında "Enflasyonu yılsonu itibariyle belli seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneye indirme konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz" mesajı verdi.

FED 3 YIL SONRA FAİZ ARTIRDI

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) dün 3 yıl sonra ilk kez faizde artışa gitti. Fed, faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti.