Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13 Mart'ta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile biraraya geldi ve düzenlenen yemekte leblebi helvası servis edildi. Aynı zamanda Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yer alan "leblebi helvası"nın tarifi merak konusu oldu. Peki; leblebi helvası nasıl yapılır? Lebleli helvasının malzemeleri neler? İşte leblebi helvasının tarifi ve tüm bilinmesi gerekenler...

Leblebi helvası tarifi, gündemdeki gelişmelerle birlikte merak konusu oldu. Yunan Başbakanı Miçotakis'e İstanbul'daki yemekte ikram edilen leblebi helvası, Atina'da, iki ülke arasındaki gergin havanın yumuşamasını amaçlayan yeni dönemin adeta sembolü oldu. Hatta Yunan Şef Akis Petrecikis, Emine Erdoğan'ın kitabındaki tarifiyle televizyonda leblebi helvası pişirecek. Aynı programda Miçotakis'in annesi Marika'nın yemek kitabından 'süt böreği' de yer alacak.

LEBLEBİ HELVASINI CANLI YAYINDA YAPACAK

Ünlü Yunan şef aşçı Akis Petrecikis, Emine Erdoğan'ın kitabında yer alan tarifiyle, televizyonda canlı yayında leblebi helvasını pişirecek. Şef Petrecikis aynı programda Başbakan Miçotakis'in annesi Marika'nın (1930-2012) "Hikâyesi Olan Tarifler" kitabında yer alan "galaktobureko" (Türkiye'de laz böreği olarak da bilinen süt böreği) tatlısını da anlatacak. Skai televizyonu, "leblebi helvası mı yoksa galaktoburekos mu daha lezzetli; tadacağız" yorumunu yaptı. Miçotakis'in ablası eski dışişleri bakanı Dora Bakoyani ise Emine Erdoğan'ın yazdığı Yemek kitabını kendisine hediye ettiğini açıkladı.

LEBLEBİ HELVASININ TARİFİ

Leblebi Helvası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı leblebi unu ( 1 su bardağı leblebi mutfak robotunda toz haline getirilerek de kullanılabilir)

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1,5 su bardağı sıcak süt

LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI

Geniş bir tencerede 250 gram tereyağı veya sadeyağı eritin. 250 gram sarı leblebi ununu esmerleşinceye kadar kısık ateşte kavurun.

300 gram toz şeker ve 500 gram suyu ayrı bir tencereye alın ve şeker eriyene kadar ısıtın. Her ikisi de sıcakken kavrulan malzemenin içerisine dökün ve sürekli karıştırın. Altını kapayın ve 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Dondurma için 840 gram manda sütünü soğukken 2 tatlı kaşığı toz saleple iyice çırparak karıştırın. Devamlı karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Ocaktan indirdikten sonra 200 gram şeker ilave edin, iyice karıştırın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra ev usulü dondurma makinesinde karıştırın. İstenilen kıvama geldiğinde dondurucuda saklayın. Arzu ederseniz hazır alacağınız kaymaklı dondurmayı da kullanabilirsiniz.

Orman meyveleri sosu için ayrı bir tencerede 200 gram şeker ve 140 ml suyu kaynatın. İçerisine 80 ml vişne kompostosu ve orman meyvelerini (60 gram yabanmersini, 60 gram ahududu, 2 salkım frenk üzümü ilave ederek 3 dakika daha kaynatın.

Meyveli karışıma 50 gram nişasta ekleyerek bağlayın ve soğumaya bırakın.

Sunum için helvayı dilediğiniz bir servis tabağına aktarın. Bir top dondurma, nane yaprakları ve sos ilave ederek servis edin.

