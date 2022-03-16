Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece Berat Kandili vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki; bu yıl Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde hangi dualar edilir? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte tüm detaylarıyla Berat Kandili ve kandil mesajları...

Berat Kandili, Müslüman alemi için oldukça önemli günlerden biridir. Bu özel günde birçok kişi kandil mesajları gönderir. Bu durum için hazırlanmış kandil mesajları araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat (Berâet), Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (S.A.V) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim."

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

- Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..

- Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

- Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz… Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

- Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum ,mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle.

- Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir." Bakara Suresi 153 . Ayet #BeratKandili'niz mübarek olsun.

- Rabbim her zorunuzu kolaya , her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş eller Avuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun.

- Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. " "Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Kandilimiz Mübarek Olsun

BERAT KANDİLİ MESAJLARI (RESİMLİ)