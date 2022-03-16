SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE - Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlisi, sağlık ve teknik hizmetlerinde çalışan memurları doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge bu yıl içerisinde hayata geçirilecek. İkramiyeleri artıracak kritik düzenlemeye dair ilk toplantı 16 Şubat 2022'de yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart 2022'de! Peki, 3600 ek gösterge ne demek? Maaşlara katkısı ne olacak? Şartları neler? Ayrıntılar haberimizde...

Yılın sonuna doğru yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi memurlar ve emekliler tarafından ilgiyle ve merakla takip ediliyor... 16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmiş ve yapılacak olan düzenlemenin beklentileri karşılayacağını kaydetmişti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da hayata geçirilecek olan çalışmanın tüm memurları kapsayacağının altını çizmişti. Peki, 3600 ek gösterge nedir? Şartları neler? İçeriği ne? İşte soruların yanıtları ve dahası...

3600 EK GÖSTERİ KİMLERİ KAPSIYOR❓ 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM...

3600 ek gösterge ile memurların ve emeklileri ekonomik olarak iyileştirilmesi hefeleniyor... Bu kapsamda yapılan görüşmeler de devam ediyor. İkinci toplantı günü 16 Mart 2022.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN AÇIKLANACAK? NELERİ ETKİLEYECEK? 👀

Birçok meslek grubunu kapsayan düzenleme ile memurlar ve emekliler yıl içerindeki gerçekleştirilecek toplantılar ile beklentilerini ve taleplerini bakanlığa iletecek. Masaya yatırılacak olan konular sonrası verilecek karar, yılın sonuna doğru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca açıklanacak. resmen düzenleme sonrası irçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.

TASLAKTA NELER VAR?👇🏼

*Tüm unvanlar bütüncül anlayışla detaylı şekilde inceleniyor,

*Hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici unsurlar,

*Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak,

*Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak,

*Üst kademe yöneticilere, yeni ek gösterge verilecek,

*Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek,

*Mahalli idare yöneticileri de kapsama dahil edilecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...