Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurululan 2022 kandil günleri açıklandı. Regaip, Miraç, Berat, Mevlid gibi kandil günlerinin tarihi ve gününü bilmek isteyen kişiler arama motorlarında buna dair aramalar yapıyor. Peki, 2022 kandil tarihleri ne zaman, Berat Kandili ne zaman, Regaib Kandili ne zaman, Miraç Kandili ne zaman ve Mevlid Kandili ne zaman sorularının cevaplarını arıyor. İşte tüm detaylar...

Müslümanlar için özel bir yeri bulunan kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruluyor. 2022 kandil günleri de Diyanet tarafından açıklandı. Regaip, Miraç, Berat, Mevlid gibi kandil günlerinin tarihi ve gününü bilmek isteyen kişiler bu özel ve bereketli günler için öncesinde oruç tutmak gibi bazı ibadetlerin hazırlığını yapıyorlar. Berat Kandili'ne günler kala 2022 Kandil günlerini sizler için derledik. İşte sırasıyla Diyanet takvimine göre 2022 Kandil tarihleri haberimizde...



2022 KANDİL GÜNLERİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman? İşte, 2022 Kandil tarihleri ve günleri!

2022 Regaib Kandili ne zaman?

2022 Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe günü.

2022 Miraç Kandili ne zaman?

2022 Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü.

2022 Berat Kandili ne zaman?

2022 Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü.



2022 Mevlid Kandili ne zaman?

2022 Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü.

KANDİL GÜNLERİ NASIL BELİRLENİR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.