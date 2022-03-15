Süper Lig'de son olarak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak görev alan Yaşar Kemal Uğurlu'nun bazı pozisyonlarda hakem Atilla Karaoğlan'ı çağırmaması gündem olmuştu. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında soruları arama motorlarında aratılıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak görev yapan Yaşar Kemal Uğurlu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu nereli ve kaç yaşında? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yıldır hakemlik yapıyor?

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2002 yılında Düzce'de katıldığı hakemlik kursu ile profesyonel hakemlik kariyerine ise 2004 yılında başlamıştır. Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynayan Uğurlu, Gazi Üniversitesi iktisat bölümü mezunudur. Yaşar Kemal Uğurlu izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Deren isimli bir kızı bulunuyor.