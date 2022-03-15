Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mart 2022 tarihinde yapılan 333 bin 196 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.614 olarak açıklanırken; 115 kişi hayatını kaybetti, 30.553 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 19:27