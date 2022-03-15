Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Mart dokunulmaz oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 15 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 15 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 15 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 MART

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde voleybol oyunu oynandı. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Haftanın ilk eleme adayı ise ünlüler takımından Mert olmuştu

ÜNLÜLER TAKIMI: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.