Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi MHRS randevu al! Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi online randevu için tıklayın...

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden nasıl randevu alınacağını araştıranlar arama motorlarında online olarak randevu almanın yöntemlerini araştırıyor... Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden onlie olarak randevu almak mümkün! Devlet hastanesinde internet üzerinden randevu almak için tıklayın...

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182 çağrı merkezi numarasını arayarak iki ayrı yolla randevu almak mümkün. Peki, MHRS üzerinden nasıl randevu alınıyor? Yanıt ve ayrıntılar adım adım haberimizde...

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi MHRS RANDEVU portalı... Vatandaşlar, aşağıdaki link üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden istediği hastane ve doktordan (randevu boşlukları varsa) randevu alabilir.

👉🏼Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu almak için tıklayın...

ÖNEMLİ BİLGİ👀

MHRS internet sitesi üzerinden veya Alo 182 çağrı merkezi numarasından randevular iki yolla alınabiliyor. İnternet üzerinden randevu alacak kişilerin MHRS sistemine kayıt olması gerekiyor.