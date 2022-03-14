Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mart 2022 tarihinde yapılan 319 bin 649 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.404 olarak açıklanırken; 133 kişi hayatını kaybetti, 38.812 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 19:52 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 19:54