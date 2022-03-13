Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mart 2022 tarihinde yapılan 298 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.426 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 35.568 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 19:23