İstanbul kara teslim oldu. Yoğun kar yağışı alan şehrin birçok noktasında ulaşım oldukça zorlaştı. Vatandaşlar ise kar yağışının ne kadar daha devam edeceğini merak ediyor. Meteoroloji Türkiye'de önümüzdeki 5 günlük hava durumunu paylaştı. İşte ayrıntılar...

İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları yer yer devam ediyor. Mega kentte kar yağışı dün akşam saatlerine doğru etkisini arttırırken, özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E-5 karayolunda araçlar mahsur kaldı.

Bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da hissettirdi.

Bugün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kar yağışının yoğunluğunun bugün saat 15.00-16.00 saatlerinde azalacağı tahmin ediliyor

AKOM'da açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın 4 gün boyunca, yeni hafta başına kadar İstanbul genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Çekmeköy, Şile, Sancaktepe, Kartal, Pendik ve Tuzla) 20-40 cm kar kalınlıklarının oluşabileceği öngörülüyor" bilgilerini paylaştı.

İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da özellikle Marmara bölgesinde karla mücadele çalışmalarının olağanüstü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Cumartesi akşam saat 18.00 ile pazar sabah saat 06.00'ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun için de tedbirlerimizi aldık. İnşallah bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz" dedi.

Meteoroloji beş günlük hava durumu tahminini paylaştı. İşte il il hava durumu..