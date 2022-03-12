Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Mart 2022 tarihinde yapılan 318 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.465 olarak açıklanırken; 132 kişi hayatını kaybetti, 42.751 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 19:30