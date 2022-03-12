Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Orduevi tarafından kamu personeli alım ilanı yayımlandı. İlana başvuruların KPSS puan esasına göre yapılacağı ifade edildi. Peki başvuru yapmak isteyen adaylar için gerekli şartlar neler? Ayrıntılar haberimizde...

Türk Silahlı Kuvvetleri Diyarbakır Orduevi Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden kamu personeli alım ilanını yayımladı. İlana başvurular KPSS puan esasına göre yapılacak. Alınacak personeller daimî tam zamanlı olarak görevlendirilecek. KPSS 60 puan ile Muhasebe Elemanı pozisyonunda görevlendirme yapılacak. İşte detaylar:

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

* Üniversitelerin 4 yıllık İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe bölümlerinden mezun olmak

* Muhasebe konularında tecrübeli olmak

* Vergi Mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmak

* En az 10 yıl deneyimli olmak ve bunu SGK kayıtları ile belgelemek

* ERP uygulamasında tecrübeli olmak

* E-arşiv, e-defter ve e-fatura konusunda bilgili olmak

* İletişim yeteneği güçlü olmak

* Planlama ve organizasyon yeteneği olmak

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da muaf olmak

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR DİKKAT!

İŞKUR üzerinden aynı tarihte yayımlanan kamu ilanları için adaylar sadece 1 tanesine başvuru yapabilecek. İlana alım tarihi itibariyle KPSS'den en az 60 puan almış olan adaylar başvuru yapabilecek. Öncelikli olan adaylar başvuruda öncelikli liste ya da genel listeyi işaretleyecekler. Alımlar başvuru yapan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

TSK Orduevi kamu personeli alım ilanına başvurular, 14 Mart 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıp online başvurularını tamamlayacaklar. ALO 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilecek.