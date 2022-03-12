Heimlich manevrası ne işe yarar? Heimlich manevrası nedir? Heimlich nasıl yapılır?

Heimlich manevrası, 1974 yılından beri dünya genelinde sıkça uygulanan en temel ilk yardım teknikleri arasında yer alıyor. Türkiye'deki insanlar da bu önemli ilk yardım tekniğini öğrenmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki, Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası nasıl yapılır? Heimlich hangi durumlarda uygulanır? İşte detaylar...

Heimlich Manevrası, boğaza yabancı bir cisim ya da yemek kaçtığı zaman uygulanması gereken bir ilk yardım tekniğidir. Soluk borusuna kaçan cisimler bu yöntemle çok kısa bir süre içinde çıkarılabilir. İşte Heimlich manevrasına dair merak edilen tüm detaylar.

👉HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, 1974 yılından beri dünya genelinde sıkça uygulanan en temel ilk yardım teknikleri arasında yer alır. Bu uygulama ismini ise, Doktor Henry Yehudah Heimlich'ten aldı. Amerikalı doktor, bu manevra sayesinde başta Dr. Atar ödülü olmak üzere pek çok ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan bu manevra, özellikle de polisler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere pek çok meslek grubuna temel ilk yardım eğitimi olarak gösteriliyor.

HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR❓

Heimlich Manevrası, bilinci açık olan kişilerde şu şekilde yapılır;

Hasta oturur pozisyonda ya da ayakta olabilir.

Hastanın yanında ya da arkasında durulur.

Bir elle göğüs desteklenerek kişinin öne eğilmesi sağlanır.

Diğer elin topuğu ile hızlı bir şekilde 5 kez sırtına ve tam olarak kürek kemikleri arasına süpürür şekilde vurulur.

Tıkanıklığın açılıp açılmadığına kontrol edilir ve açıldıysa işlem durdurulur.

Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılması gerekir.

Hastanın arkasından sarılarak gövdesi tamamen kavranır.

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına ve göğüs kemiğinin hemen altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer elle de yumruk yapılan el kavranır.

Kuvvetli bir şekilde arkaya ve yukarı doğru bölgeye bastırılır.

Bu hareket yaklaşık olarak 5 ila 7 kez yabancı cisim çıkana kadar tekrarlanması gerekir.

Tıkanıklık açılmadıysa hastanın tekrar sırtına vurulur.

Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü bir şekilde tekrarlanır.

Hastanın bilinci kapanırsa hemen hasta sert zemin üzerine yatırılır ve tıbbi yardım beklenir.

HEIMLICH MANEVRASI NE ZAMAN VE HANGİ DURUMLARDA UYGULANMALI?

Hızlı yeme alışkanlığı nedeni ile soluk borusuna Yemek kaçması sık yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. Yemek yerken konuşmak da bu duruma neden olabilir. Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da başka bir yabancı cismi çıkarmak için uygulanan tıbbi bir müdahaledir. Bu durumda öncelikle eller yumruk şeklinde sıkılarak ve müdahalede bulunulacak olan kişinin arkasına geçilmesi gerekir.

Daha sonra, boğazında bulunan cismin daha rahat çıkmasını sağlamak için kişinin hafif bir şekilde öne eğilmesi sağlanır. Yumruk şeklinde sıkılmış olan eller ile üst karın bölgesine bir basınç uygulanır. Yaklaşık 8 - 9 kez uygulanan basınç uygulanmaya devam edildikten sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar.

BEBEKLERDE (1 YAŞ ALTI) TAM TIKANIKLIK OLAN HAVA YOLUNUN AÇILMASI

Bebekler çok küçükse ve karnına basınç uygulanamıyorsa soluk borusuna kaçan cismi çıkartmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir;

Bebek, ilk yardım yapacak kişinin bir kolu üzerine yüz üstü yatırılır.

Başparmak ve diğer parmakların yardımı ile bebeğin çenesi tamamen kavranarak yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilmesi sağlanır.

Baş ve çene pozisyonu korunarak gövdesinden aşağıda tutulur. Varsa bir sandalyeye oturarak bu işlem yapılmalıdır.

5 kez el topuğu ve bileğin iç kısmı ile bebeğin sırtına ve tam olarak kürek kemiklerinin arasına hafif bir şekilde vurulur. Diğer kolun üzerine ise başı elle kavranarak sırt üstü çevrilir. Bu şekilde yabancı cismin çıkması sağlanır.