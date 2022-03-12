Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 12 Mart 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 12 Mart 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 21:39