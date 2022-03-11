Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Mart 2022 tarihinde yapılan 342 bin 365 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.401 olarak açıklanırken; 123 kişi hayatını kaybetti, 52.269 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 19:27