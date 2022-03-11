Survivor 11 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım!

Ekranların fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor'ın 11 Mart'taki yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'da dokunulmazlık oyunununu kimin kazanacağı ise merak konusu. Arama motorlarında bununla ilgili araştırma yapanlar, 'Survivor izle, Survivor 11 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?' gibi aramalarda bulundu. İşte Survivor 11 Mart dokunulmazlık oyununun galibi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 11:33