Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Mart 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Mart 2022 tarihinde yapılan 358 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.492 olarak açıklanırken; 140 kişi hayatını kaybetti, 62.245 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 19:25 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 19:26