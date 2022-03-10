İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA! İstanbul'da hava nasıl olacak? İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

İstanbul'da günlerdir beklenen Aybar Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olurken, vatandaşlar İstanbul hava durumuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı etkisini artıracak mı? İşte İstanbul hava durumuyla ilgili son bilgiler ve 5 günlük hava durumu tahmini...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 10:25