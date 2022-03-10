İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA! İstanbul'da hava nasıl olacak? İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)
İstanbul'da günlerdir beklenen Aybar Kar Fırtınası etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olurken, vatandaşlar İstanbul hava durumuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı etkisini artıracak mı? İşte İstanbul hava durumuyla ilgili son bilgiler ve 5 günlük hava durumu tahmini...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 10:25
İstanbul'da son dakika hava durumuyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Vatandaşlar, yoğun kar yağışı uyarısının yapıldığı İstanbul'da hava durumuyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştıyor. Aybar Kar Fırtınası uyarısının yapıldığı İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte detaylar...
İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)
10 MART PERŞEMBE: 4° Sağanak kar yağışlı
11 MART CUMA: 2° Kar yağışlı
12 MART CUMARTESİ: 2° Kar yağışlı
13 MART PAZAR: 3° Kar yağışlı
14 MART PAZARTESİ: 5° Kar yağışlı
Not: Veriler mgm.gov.tr'den alınmıştır.